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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 14:58

Galpões logísticos viram motor de desenvolvimento no RS

Impulsionados pelo e-commerce e pela busca por entregas mais rápidas, galpões passam a definir competitividade

Impulsionados pelo e-commerce e pela busca por entregas mais rápidas, galpões passam a definir competitividade

Dusan Petkovic/Magnific/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Durante muito tempo, o galpão logístico foi visto como um custo: um espaço coberto, afastado do centro, onde a mercadoria esperava a próxima viagem. Essa leitura ficou para trás. Hoje, a estrutura onde uma empresa armazena, separa e distribui seus produtos define com que rapidez ela chega ao cliente, quanto gasta com frete e se consegue competir num mercado em que o consumidor compra com poucos cliques, a qualquer hora, e espera receber cada vez mais rápido.

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