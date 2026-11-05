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Palavra do Leitor

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:38

Nova livraria

Arte/JC
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A Ledur Livraria e Estação Cultural, que tem previsão de abrir a primeira unidade na avenida Nilo Peçanha até o fim do ano, "debuta" na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorre até o dia 15 de novembro na Praça da Alfândega, no Centro Histórico (Jornal do Comércio, edição de 03/11/2026). Desejo sucesso a este novo empreendimento de Maximiliano Ledur. Ele é muito capaz e uma grande pessoa. (Rubens dos Santos Freitas)

Feira do Livro
A Feira do Livro de Porto Alegre vendeu um total de 80.805 livros nos quatro primeiros dias do evento, número que representa alta de 70,8% em relação ao mesmo período do ano passado (JC, 03/11/2026). A Feira do Livro está maravilhosa. Fui no dia 1º à sessão de autógrafos da escritora Elo Dalmas, escritora carismática e autora de um livro maravilhoso. (Dea Aguiar)

AnimeXtreme na Feira
Uma parceria inédita entre a Feira do Livro e o AnimeXtreme levou cultura pop, mangás, quadrinhos, games, o universo cosplay e literatura fantástica à Praça da Alfândega em Porto Alegre, com uma programação especial (JC, 01/11/2026). Acho ótimo que pessoas de culturas diferentes se unam e trabalhem por um mesmo ideal, no caso a cultura. (Jeff Hurtz)

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