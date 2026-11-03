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CapaCulturaFeira Do Livro

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:53

Mais de 80 mil livros foram vendidos nos quatro primeiros dias de Feira

Número representa um crescimento de 70,8% em relação ao mesmo período da edição passada

Número representa um crescimento de 70,8% em relação ao mesmo período da edição passada

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
A Feira do Livro de Porto Alegre vendeu um total de 80.805 livros nos seus quatro primeiros dias. O número representa um crescimento de 70,8% em relação ao mesmo período do ano passado. 

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