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Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 18:00

Parceria inédita com AnimeXtreme marca primeiro domingo da Feira do Livro

Atividades do AnimeXtreme buscam renovar interesse pela literatura entre jovens

Atividades do AnimeXtreme buscam renovar interesse pela literatura entre jovens

ANDRESSA PUFAL/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
O primeiro domingo da Feira do Livro de Porto Alegre foi de sol, calor e muitos cosplays. Isso porque, neste ano, a Feira firmou uma parceria inédita com o AnimeXtreme, que trouxe uma programação voltada à cultura pop, mangás, quadrinhos, games e literatura fantástica.

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