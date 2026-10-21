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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:14

Estaleiro Rio Grande

Arte/JC
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O Estaleiro Rio Grande iniciou a construção do primeiro dos quatro navios Handymax encomendados pela Transpetro, empresa do Sistema Petrobras (Jornal do Comércio, edição de 16/10/2026). Parabéns a todos os trabalhadores, profissionais e instituições envolvidas neste importante batimento de quilha. É emocionante ver o Estaleiro Rio Grande novamente dando início à construção de um navio e movimentando nossa indústria naval. Que esse novo ciclo traga muitos empregos, renda, oportunidades e desenvolvimento para Rio Grande e toda a região Sul e que nossa cidade volte a viver dias de crescimento, esperança e prosperidade com a força da indústria naval. O retorno da indústria naval significa mais oportunidades para as famílias, para o comércio e para toda a economia da cidade. (Rafael Rodrigues)

Estaleiro Rio Grande II
Espero que plataformas e outros equipamentos voltem a ser fabricados no Brasil. (Vitor Bianchi)

Hospital São Lucas
O Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) homenageou sete profissionais que marcaram a história da instituição (JC, 16/10/2026). O melhor atendimento tanto para pacientes de convênios, particulares e principalmente pelo SUS. (Denise Sueiro)

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