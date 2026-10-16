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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 16:19

Galeria da Honra Médica do hospital São Lucas da Pucrs é inaugurada

Sete médicos foram homenageados pela direção do hospital São Lucas

Sete médicos foram homenageados pela direção do hospital São Lucas

Artur Koch/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Como parte das comemorações do Dia do Médico, o Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) homenageou sete profissionais que marcaram a história da instituição de saúde. Nesta sexta-feira (16), a direção do hospital inaugurou a galeria da Honra Médica. Além do Dia do Médico, celebrado no dia 18 de outubro, a iniciativa faz parte da celebração dos 50 anos do hospital São Lucas da Pucrs que serão comemorados no dia 29 de outubro.

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