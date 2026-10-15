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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 14:47

Estaleiro Rio Grande dá início à construção de navios para Transpetro

Cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira marcou início dos trabalhos no Estaleiro Rio Grande

Cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira marcou início dos trabalhos no Estaleiro Rio Grande

Divulgação/Ecovix/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O Estaleiro Rio Grande iniciou nesta quinta-feira, 15 de outubro, a construção do primeiro dos quatro navios Handymax encomendados pela Transpetro, empresa do Sistema Petrobras. Na cidade da Região Sul, foi realizado pela manhã o batimento de quilha, uma cerimônia de tradição secular considerada símbolo de proteção e boa sorte para a embarcação e seus tripulantes.

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