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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:11

Empreendedorismo

Arte/JC
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No terceiro episódio do videocast Pitch Stop do GeraçãoE, os empreendedores André Passow (Magian Cacao) e Matheus Dreher (Dreher) debateram os desafios de decidir o quanto crescer na hora de tocar um negócio. Entre outros temas, Passow falou sobre o valor do estilo de vida e Dreher sobre o mito do romantismo nos negócios (GeraçãoE, edição de 01/10/2026). Alguns empreendedores passam uma vida inteira sem entender a importância do estilo de vida. (Fabio Pillar)

Empreendedorismo II
O sucesso do André Passow vem dessa visão entre paixão e equilíbrio. (Maria Krahe)

Empreendedorismo III
Matheus Dreher é talentoso e dono de uma das marcas mais diferenciadas do Brasil, com uma qualidade absurda. (Guilherme Fagundes)

Empreendedorismo IV
É lindo acompanhar o processo de trabalho do Matheus Dreher. (Giovanni Ceconello)

Aviação
Nova regra da Anac limita a responsabilidade de companhias aéreas por atrasos e cancelamentos de voos (JC, edição de 23/09/2026). Os atrasos e longas filas são fatores que geram indisciplina nos aeroportos, já que o estresse associado ao cancelamento de voos, longas esperas na segurança ou na alfândega costuma elevar os ânimos. Além disso, o excesso de bebidas alcoólicas consumidas em bares e lounges dos terminais antes do embarque também causa surtos violentos ou verbais dentro das aeronaves. (Roberto Carlos Moreira)

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