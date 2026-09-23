Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC LogísticaAviação

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 11:43

Nova regra da Anac limita responsabilidade de aéreas por atrasos e cancelamentos de voos

Anac busca reduzir ações judiciais no setor aéreo, destacando assistência material

Anac busca reduzir ações judiciais no setor aéreo, destacando assistência material

Fraport Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Uma nova regra aprovada nesta terça-feira (22) pela diretoria colegiada da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) vai dificultar a responsabilização judicial de empresas aéreas por atrasos e cancelamentos de voos.

Notícias relacionadas