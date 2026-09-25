Por que não escalar o negócio: confira o terceiro episódio do videocast Pitch Stop

Há quem acredite que optar por não escalar uma empresa pode ser um caminho na contramão dos bons resultados. Mas negócios que carregam essa premissa como um pilar mostram o poder de manter negócios artesanais e intencionais. A terceira parada do Pitch Stop, novo videocast do GeraçãoE , debate os desafios de decidir o quanto crescer na hora de tocar um negócio. Para mostrar o que acontece Além do Pitch, Isadora Jacoby recebe Matheus Dreher, à frente da Dreher, e André Passow, fundador da Magian Cacao.

Confira os principais insights do episódio:

1. Produção em pequena escala: mesmo em diferentes segmentos, os convidados compartilham visões similares sobre os desafios da produção em pequena escala, seja com roupas ou chocolates. Matheus aborda o modelo da Dreher, focado em peças de jeans sob demanda e workwear de alta durabilidade, produzidas em um ateliê com maquinário antigo garimpado. Já André apresenta o modelo de negócio da Magian, focada na produção de chocolates bean-to-bar com moagem em moinhos de pedra e rastreabilidade total do cacau.

2. Valor agregado, insumos e comércio justo: um dos desafios das indústrias menores é manter a competitividade e educar o consumidor mostrando o valor agregado dos produtos. André destaca que paga até 200% a mais pelo cacau fino em comparação à grande indústria, premiando produtores parceiros pelo manejo correto e sustentável. Matheus aponta que o preço reflete o tempo de confecção manual e traz para a produção local o conceito japonês wellmade (bem feito).

3. Definição de sucesso: optar por não escalar um negócio é também entender que o sucesso não está somente em números gigantes. Ambos redefiniram o conceito de sucesso: para eles, o foco principal é manter a qualidade de vida, autonomia e propósito, em vez da busca contínua por faturamento em massa.

Matheus Dreher: "A minha escolha foi crescer lentamente. Eu acho que tem que ter claro o que tu quer: se é um projeto a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. O meu era a longo prazo, então eu estava seguro."

Matheus Dreher está à frente da Dreher, marca de roupas em jeans com foco na durabilidade Artur Koch/JC

André Passow: "Várias vezes pessoas próximas chegaram: 'o que tu tá esperando? Vamos fazer isso crescer, vamos ficar rico'. Mas daí eu fico pensando: eu amo velejar, a nossa casa e fábrica é na beira do rio, estou com a minha família. Talvez se eu fosse escalar, eu teria que sair dali. E ali eu tenho tudo, estou muito feliz."

André Passow comanda a Magian Cacao, marca de chocolates artesanais de Porto Alegre Artur Koch/JC

Confira o episódio completo: