Há 10 anos, os governos do Rio Grande do Sul têm tido benefícios com alívio no pagamento de parcelas da dívida com a União, cujo estoque encerrou 2025 em R$ 106,5 bilhões, mas o passivo voltará a ser pago a partir de 2027 (Jornal do Comércio, edição de 25/09/2026). Não deveríamos mais aceitar pagar essa conta. Brasília se tornou um câncer para este País: arrecada de quem produz e transfere recursos para sustentar estruturas políticas e, muitas vezes, práticas que parecem voltadas à compra de apoio político em estados menos produtivos. Não podemos continuar sustentando uma casta privilegiada nos três Poderes — Judiciário, Executivo e Legislativo — enquanto quem trabalha, produz e paga impostos vê seu poder de compra diminuir e o país empobrecer. (Jonatan Rodrigues)





Contas Públicas II





Protelaram essa dívida até ela se tornar esse montante absurdo. E se o Estado acabar tendo uma crise climática novamente? O Governo do Rio Grande do Sul estará acabado. (Patrick Pedroso|)





Livreiro Peter Dullius





O livreiro João Pedro Dullius, dono do Beco dos Livros, faleceu no dia 23 de setembro aos 76 anos. Mais conhecido como Peter Dullius, era uma das principais figuras da cena cultural e literária de Porto Alegre (JC, 24/09/2026). Uma perda irreparável para a nossa cultura e para Porto Alegre. Peter era muito mais do que um livreiro: sempre tão solícito, gentil e uma presença marcante pelas ruas do Centro. Fará uma falta imensa. (Alexandre Candano)





Livreiro Peter Dullius II





A morte de Peter Dullius é uma tristeza. Ele foi um patrimônio, uma entidade, estava sempre disposto a indicar livros e a comentar suas histórias, um entusiasmo lindo de ver. (Aline Luísa Bisol)





Livreiro Peter Dullius III





Dullius doi uma pessoa que fez diferença no mundo. Ofereceu livros por preços muito mais acessíveis que os novos. Muitas pessoas foram abençoadas pela vida do Peter. Eu, entre elas. (Marcelo Pelissioli)





Livreiro Peter Dullius IV





Peter era um apaixonado por livros, pelas histórias e atendia os clientes com carinho. Fará muita falta. (Raquel Lang)





STF

A crise no Supremo Tribunal Federal (STF) é a prova de que o modelo atual está superado e errado. É preciso cortar as indicações só pelo presidente da República, estabelecer idade mínima para ingresso no Tribunal e o tempo de permanência nele. Como está, não traz mais segurança jurídica aos brasileiros. (Nelson Figueiredo, de Porto Alegre, por e-mail)