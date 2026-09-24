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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:59

Governo do RS completa 10 anos com "alívio" no pagamento da dívida

Passivo do Piratini com o governo federal totalizou R$ 106,5 bilhões no final de 2025

Passivo do Piratini com o governo federal totalizou R$ 106,5 bilhões no final de 2025

TÂNIA MEINERZ/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Há 10 anos, os governos do Rio Grande do Sul têm tido benefícios com alívio no pagamento de parcelas da dívida com a União, cujo estoque encerrou 2025 em R$ 106,5 bilhões. Esta conta chegará ao próximo governador gaúcho, que voltará a quitar o passivo com o governo federal a partir de 2027.

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