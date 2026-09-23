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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 16:41

Livreiro Peter Dullius, dono do Beco dos Livros, morre aos 76 anos

Sob o comando de Dullius, Beco do Livros se tornou ícone do mercado livreiro de Porto Alegre

Sob o comando de Dullius, Beco do Livros se tornou ícone do mercado livreiro de Porto Alegre

LUIZA PRADO/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
Porto Alegre perdeu nesta quarta-feira (23) uma das principais figuras de sua cena cultural e literária. O livreiro João Pedro Dullius, mais conhecido como Peter Dullius, dono do Beco dos Livros, faleceu aos 76 anos de idade.

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