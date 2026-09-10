Expointer 2026

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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 18:09
Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do ComércioArte/JC
A 49ª Expointer encerrou no domingo (6) com R$ 6,18 bilhões em negócios, alta de 40% sobre os R$ 4,42 bilhões registrados em 2025 e grande movimentação de público (Jornal do Comércio, edição de 08/09/2026). Os administradores da feira deveriam construir um pavilhão com banheiros de verdade, pois todos os anos a Expointer bate recordes e não há o menor interesse em acabar com os famigerados banheiros químicos, instalados no meio da lama. A não ser que a empresa dos tais banheiros seja de propriedade de um deles. (Carlos Medina)
Inclusão
O projeto Querência Inclusiva levou salas de descompressão sensorial, transporte adaptado e equoterapia com cavalos Quarto de Milha para o Parque Assis Brasil durante a Expointer, proporcionando às crianças a oportunidade de vivenciar a montaria acompanhadas por profissionais (JC, 05/09/2026). Esse projeto é fantástico. Além de proporcionar um espaço acolhedor e respeitoso para as famílias atípicas, também traz a visibilidade que esse assunto necessita ter. (Fabiano Boeira)
Inclusão II
Parabéns pelo projeto que, acima de tudo, promove acesso, inclusão e novas possibilidades para a sociedade atípica. (Glaydson Nascimento)
Inclusão III
Quero parabenizar a equipe responsável pelo projeto Querência Inclusiva pela humanidade e cuidado ao proporcionar esse espaço de inclusão. Sabemos que para as famílias atípicas, talvez muitas deixem de ir justamente por não haver um local assim para ser e estar. (João Vitor)
Porto Meridional
É impressionante a má vontade dos órgãos federais com projetos para alavancar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, seja na conclusão de estradas rodoviárias, de viadutos, ferrovias, ou no início da construção do Porto Meridional, em Arroio do Sal. O porto ajudará a reduzir os custos de logística na exportação da produção gaúcha, tornando o Estado mais competitivo, como Santa Catarina, que já tem cinco portos marítimos escoando e recebendo mercadorias. O custo da construção do Porto Meridional será totalmente privado, sem onerar os cofres de Brasília. Por que penalizar os investidores, agricultores e indústrias do Rio Grande do Sul com tantas exigências? Enquanto outros estados têm fundos de investimentos com juros mais baratos e fazem portos, rodovias com projetos mais recentes, aqui temos que implorar, provar que não prejudicaremos o meio ambiente, fauna e flora, nem comunidades indígenas. O porto é extremamente importante para destravar o progresso no Litoral Norte. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, por e-mail)