Expointer 2026

A 49ª Expointer encerrou no domingo (6) com R$ 6,18 bilhões em negócios, alta de 40% sobre os R$ 4,42 bilhões registrados em 2025 e grande movimentação de público (Jornal do Comércio, edição de 08/09/2026). Os administradores da feira deveriam construir um pavilhão com banheiros de verdade, pois todos os anos a Expointer bate recordes e não há o menor interesse em acabar com os famigerados banheiros químicos, instalados no meio da lama. A não ser que a empresa dos tais banheiros seja de propriedade de um deles. (Carlos Medina)

Inclusão

O projeto Querência Inclusiva levou salas de descompressão sensorial, transporte adaptado e equoterapia com cavalos Quarto de Milha para o Parque Assis Brasil durante a Expointer, proporcionando às crianças a oportunidade de vivenciar a montaria acompanhadas por profissionais (JC, 05/09/2026). Esse projeto é fantástico. Além de proporcionar um espaço acolhedor e respeitoso para as famílias atípicas, também traz a visibilidade que esse assunto necessita ter. (Fabiano Boeira)

Inclusão II

Parabéns pelo projeto que, acima de tudo, promove acesso, inclusão e novas possibilidades para a sociedade atípica. (Glaydson Nascimento)

Inclusão III

Quero parabenizar a equipe responsável pelo projeto Querência Inclusiva pela humanidade e cuidado ao proporcionar esse espaço de inclusão. Sabemos que para as famílias atípicas, talvez muitas deixem de ir justamente por não haver um local assim para ser e estar. (João Vitor)

Porto Meridional

É impressionante a má vontade dos órgãos federais com projetos para alavancar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, seja na conclusão de estradas rodoviárias, de viadutos, ferrovias, ou no início da construção do Porto Meridional, em Arroio do Sal. O porto ajudará a reduzir os custos de logística na exportação da produção gaúcha, tornando o Estado mais competitivo, como Santa Catarina, que já tem cinco portos marítimos escoando e recebendo mercadorias. O custo da construção do Porto Meridional será totalmente privado, sem onerar os cofres de Brasília. Por que penalizar os investidores, agricultores e indústrias do Rio Grande do Sul com tantas exigências? Enquanto outros estados têm fundos de investimentos com juros mais baratos e fazem portos, rodovias com projetos mais recentes, aqui temos que implorar, provar que não prejudicaremos o meio ambiente, fauna e flora, nem comunidades indígenas. O porto é extremamente importante para destravar o progresso no Litoral Norte. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, por e-mail)