Palavra do Leitor

Publicada em 24 de Novembro de 2025 às 18:42

Precarização da Uber

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Com uma década de operação no sistema de transporte público de Porto Alegre, a atuação da Uber, o serviço de transporte por aplicativo, é criticado pela Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), que aponta uma “precarização dos serviços da plataforma” (Jornal do Comércio, 18/11/2025). A qualidade do serviço é proporcional a uma remuneração adequada. Os valores das tarifas dos aplicativos são menores que os dos ônibus. Dirijo na Uber há 8 anos e antes de comprar meu primeiro carro usava o táxi. Um trajeto de 5 km custava R$ 15,00, hoje, a Uber paga R$ 8,00 pelo mesmo percurso. (Marcos Alberto Jardim)
Precarização da Uber II
Carros novos, motoristas bem vestidos, ar condicionado, balas e águas, escolher músicas e etc — assim foi o começo dos aplicativos de transportes. Motoristas e passageiros foram iludidos. Hoje não há mais o conforto ou as boas vestimentas dos motoristas. Os carros estão deteriorados e os motoristas não descem para ajudar a carregar ou descarregar bagagens. Enquanto o táxi legalizado melhora, os apps estão cada vez mais decadentes. (Valter Pereira)
Precarização da Uber III
Enquanto a Uber se precarizou, o sistema de transporte por táxi adotou exame toxicológico, verificação de antecedentes criminais, cartão de débito e crédito e usam as faixas exclusivas. Em relação aos aplicativos, não existe “almoço grátis”, colocaram carros a transportar passageiros com preço de passagens de ônibus. A mobilidade urbana foi feita para funcionar em harmonia dos modais, sendo o transporte de massa (ônibus) mais barato, enquanto o táxi e lotação têm um preço acima, justamente para privilegiar, e assim se convivia com harmonia. (Lisandro Zwiernik)
Precarização da Uber IV
Se estabelece no mercado quem tem mais qualidade. No caso, os táxis estão na frente. Quando a Uber chegou, a qualidade, junto com a novidade, era maior que a dos táxis, pois estes não tinham concorrência. (Valdemar Engroff)
Precarização da Uber V
Há 10 anos não é feito um reajuste de tarifa para os motoristas da Uber. A EPTC se preocupa com o transporte por aplicativo e esquece do transporte público da cidade, que está com ônibus em péssimo estado, sem acessibilidade e muitos sem climatização. (Miguel Musskopf)
Bebidas em estádios
A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou a venda de bebidas alcoólicas em estádios esportivos e arenas da Capital (JC, 19/11/2025). Os estádios estavam muito mais pacíficos e com mais mulheres e crianças, é um grande retrocesso. (Douglas Stocco)

