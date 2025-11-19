Vereadores aprovam venda de bebidas em estádios

Os vereadores aprovaram a venda de bebidas alcoólicas em arenas e estádios esportivos na sessão desta quarta-feira (19) na Câmara Municipal de Porto Alegre. A vedação foi aprovada no Rio Grande do Sul em 2008.

O projeto do vereador Márcio Bins Ely (PDT) recebeu 12 votos favoráveis, sete contrários e uma abstenção. O curioso foi que um número maior de parlamentares - 16 no total - não participou da votação por não estarem presentes no plenário ou outra razão.

O texto permite a venda de bebidas em dois locais dentro dos estádios. Primeiro, os bares e lanchonetes poderão vender bebidas alcoólicas em copos de plástico "antes do início da partida, durante os períodos de intervalo e após o término das partidas". No caso de cervejas industriais ou artesanais, o teor alcoólico não poderá ser maior que 15%.

Segundo, a proposta permite a venda de bebidas alcoólicas em camarotes e áreas VIPs sem restrições. Ou seja, nesses locais, os administradores poderão comercializar bebidas alcoólicas com qualquer teor alcoólico e em qualquer parte do jogo.

Além disso, segundo o texto, a comercialização de bebidas alcoólicas será permitida apenas nas principais competições: Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores.

O autor do projeto, vereador Márcio Bins Ely (PDT), comemorou a autorização de bebidas em estádios, aprovada no plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre. Fernando Antunes/CMPA/JC

Em caso de descumprimento das regras, a organização esportiva será responsabilizada civilmente pelos atos de seus torcedores praticados no interior do seu mando de campo. Eventuais descumprimentos podem gerar multas que variam entre R$ 404 mil e R$ 577,1 mil.

Os clubes também podem ter a "suspensão da venda e proibição do consumo de bebidas alcoólicas pelo prazo de 30 a 360 dias", segundo o próprio projeto. Em caso de reincidência, o alvará de localização e funcionamento será revogado.

“O consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos é matéria que possui amplo clamor popular por sua autorização”, afirma Bins Ely na justificativa da matéria. O vereador menciona ainda um estudo do sociólogo carioca Mauricio Murad, que teria chegado à conclusão que "os atos de violência estão ligados a confrontos entre torcidas organizadas e não diretamente ao consumo de bebidas alcoólicas no interior dos estádios".