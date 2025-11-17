Ponte do Guaíba II

Espero que a construção das 300 moradias ocorra de forma rápida em local apropriado para que a obra da ponte seja concluída. Essa demora é absurda. (Renato Maciel)

Ponte do Guaíba III

Não entendo por que a remoção das famílias no entorno da segunda ponte do Guaíba não foi realizada ainda. Isso deveria ter sido feito antes do início da obra. (Ernane Pfuller)

Mercado Imobiliário