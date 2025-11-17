Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 17 de Novembro de 2025 às 19:09

Ponte do Guaíba

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Mais de 800 famílias das vilas Tio Zeca, Areia e Cobal serão removidas no prazo de até 180 dias do entorno da nova ponte sobre o Guaíba para a conclusão das obras das alças de acesso e outras melhorias na infraestrutura. Um acordo entre os governos municipal e estadual resultou na implementação de um subsídio de R$ 1 mil por família (Jornal do Comércio, 14/11/2025). Porto Alegre é uma cidade belíssima, mas tem um cartão de visitas terrível com essas casas nas proximidades do Aeroporto Salgado Filho e da Rodoviária. (Sthael Neves)
Ponte do Guaíba II
Espero que a construção das 300 moradias ocorra de forma rápida em local apropriado para que a obra da ponte seja concluída. Essa demora é absurda. (Renato Maciel)
Ponte do Guaíba III
Não entendo por que a remoção das famílias no entorno da segunda ponte do Guaíba não foi realizada ainda. Isso deveria ter sido feito antes do início da obra. (Ernane Pfuller)
Mercado Imobiliário
Porto Alegre vai ganhar um mega food mall, uma espécie de “shopping de gastronomia” no complexo onde foi o ginásio da Brigada Militar (Coluna Minuto Varejo, 28/10/2025). Porto Alegre é uma cidade exclusiva para o funcionalismo público e as elites oriundas da Serra. Vemos apenas informações sobre novos shoppings, mercados, condomínios e não vemos notícias sobre um novo terminal rodoviário, um novo sistema de transporte coletivo de verdade, novas UBS, avenidas ou moradias para a periferia etc. (Carlos César Lopes)

 

