Porto Alegre terá mega 'shopping de gastronomia' em complexo onde foi ginásio da Brigada

Porto Alegre vai ganhar um mega food mall, uma espécie de "shopping de gastronomia", que se habilita a ser o maior do Brasil. É o que prometem os empreendedores, entre eles os donos do Cais Embarcadero (Tornak e DC Set), integrantes da família Zaffari e Melnick, para a atração que fará parte do complexo Square Garden, que será erguido no terreno do antigo ginásio da Brigada Militar, na esquina da avenida Ipiranga com rua Silva Só, Zona leste da Capital.



O futuro Square Embarcadero, previsto para abrir no segundo semestre de 2029, é projetado em 5 mil metros quadrados e ocupará o terreno do complexo. Em nota, os empreendedores comparam a proposta e tamanho (será maior) com um dos ícones deste tipo de operação ligada à comida: a unidade do Eataly, no Flatiron District, na ilha de Manhattan, em Nova York.

O food mall nova-iorquino tem 4,6 mil metros quadrados, ocupados por restaurantes de diversos cardápios italianos, cafeteria, confeitaria, queijaria, pizzaria, adega, venda de ingredientes para cozinhar (massas e acompanhamentos), utensílios e alimentos frescos, com frutas e legumes.



O shopping gastronômico porto-alegrense vem com o conceito que marca o Cais Embarcadero, no Cais Mauá, que tem restaurantes e fast-food e equipamentos de lazer, ligados à orla. O Embarcadero atrai mais de 3 milhões por ano, segundo os gestores. Os sócios do complexo no Cais também enfrentam hoje indefinição sobre futuro em meio à concessão da área na frente do Lago Guaíba para a iniciativa privada.

Sobre a nova operação no futuro Square Garden, não foram detalhados valores de investimento e as marcas que devem compor o mix. Segundo o trio de empreendedores, o perfil gastronômico vai ser detalhado mais à frente. A Melnick afirmou, em nota, que o projeto foca a revitalização da região.

“O food mall irá fomentar operações comerciais, gerar circulação de pessoas, proporcionar entretenimento e oferecer bons restaurantes”, elencou o CEO do grupo imobiliário, Leandro Melnick. Fabiana Marcon, superintendente do Cais Embarcadero, comenta que a intenção é levar a experiência do "parque de entretenimento que virou o principal ponto turístico da capital gaúcha".

O complexo do Square Garden tem valor geral de vendas (VGV) de R$ 450 milhões e prevê três torres, com total de 507 unidades residenciais. Duas torres terão apartamentos de três dormitórios e a terceira, o MultiStay, será de lofts e apartamentos de un dormitório. A construção ainda não começou.

Atrativos gastronômicos entraram com força em empreendimentos, como shoppings. O Iguatemi Porto Alegre abriu o Gardens, com grifes nacionais e internacionais (o argentino La Cabrera e o bistrô La Plaza, com unidade em Barcelona), parte delas já funcionando. O novo Bourbon Carlos Gomes, do Zaffari, que abre nesta quinta-feira (30), terá ancoragem forte de alimentação, com nomes locais, nacionais e do exterior (uruguaio Narbona). Outros complexos que estão em implantação também terão setores focados em gastronomia, como um dos projetos da CFL.