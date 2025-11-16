Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 16 de Novembro de 2025 às 19:07

Sistema de lotações

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
O novo sistema de lotações busca recuperar o serviço em Porto Alegre. Durante 12 meses, serão feitas experiências para achar formas de atender melhor à demanda da população para suprir lacunas deixadas pelos ônibus convencionais (Jornal do Comércio, 12/11/2025). A defasagem das lotações é em relação ao preço. Considero elevado o preço de R$ 8,00 e, por isso, muitos optam por outros meios de transporte. Uma pena. O serviço de lotação era uma opção muito boa em conforto e preço e uma característica de Porto Alegre. (Evana Chamorro)
Sistema de lotações II
As lotações são muito confortáveis, a única questão é o valor da passagem. (Ana Gonçalves)
Sistema de lotações II
O serviço de lotação será melhorado? Na Zona Sul, há veículos com bancos quebrados e outros problemas. (Martin Flores)
Sistema de lotações IV
Faz falta um serviço de lotação transversal ligando os bairros. (Guilherme Madeira Hatsck)
Vale-alimentação
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto que altera as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (JC, 11/11/2025). As empresas fornecedoras dos cartões não querem perder dinheiro com suas taxas. Não querem concorrência, essa é a verdade. (Marcos Gabriel Monteiro Anger)
 

