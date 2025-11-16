Sistema de lotações II

As lotações são muito confortáveis, a única questão é o valor da passagem. (Ana Gonçalves)

O serviço de lotação será melhorado? Na Zona Sul, há veículos com bancos quebrados e outros problemas. (Martin Flores)

Sistema de lotações IV

Faz falta um serviço de lotação transversal ligando os bairros. (Guilherme Madeira Hatsck)