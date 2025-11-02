Investimentos em turismo II

Enquanto enxergarem somente Gramado como atrativo no Rio Grande do Sul será difícil, já que a cidade da Serra é o lugar do imaginário. Outro turismo é preciso. Olhem e invistam em outras cidades e regiões do Estado. (Zaida Prado)

Política

Todos os políticos pensam na próxima eleição e esquecem as causas sociais brasileiras. É só politicagem e eles não têm coragem, desejo ou expertise para defender o povo e a sociedade. Heurística e altruísmo são a força de um político eleito e em quem o povo confia. Todos os candidatos, de todas as esferas, devem, antes de se candidatarem, meditar sobre o presente e o futuro da nossa gente e sobre os caminhos da sociedade. (Jose Valdai de Souza, por e-mail)

Casa Museu Erico Verissimo