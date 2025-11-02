Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 02 de Novembro de 2025 às 18:17

Investimentos em turismo

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
O turismo como alavanca de crescimento econômico, oportunidade de emprego e desenvolvimento para o Rio Grande do Sul foi discutido na reunião-almoço do Tá na Mesa na quarta-feira (29/10), evento promovido pela Federasul (Jornal do Comércio, 29/10/2025). A campanha gaúcha tem, com certeza, um grande potencial para o turismo. Precisamos entender nossa tradição, cultura e história. Dom Pedrito é a “ Capital da Paz”, terra onde foi assinada a paz da Revolução Farroupilha, e os gaúchos não sabem e desconhecem. Há o turismo de experiência, nossas vinícolas, produção, culinária. Precisamos de investimento nas estradas e em hotelaria. Nossa cidade está em busca de boas parcerias. (Luciane Moura)
O turismo como alavanca de crescimento econômico, oportunidade de emprego e desenvolvimento para o Rio Grande do Sul foi discutido na reunião-almoço do Tá na Mesa na quarta-feira (29/10), evento promovido pela Federasul (Jornal do Comércio, 29/10/2025). A campanha gaúcha tem, com certeza, um grande potencial para o turismo. Precisamos entender nossa tradição, cultura e história. Dom Pedrito é a “ Capital da Paz”, terra onde foi assinada a paz da Revolução Farroupilha, e os gaúchos não sabem e desconhecem. Há o turismo de experiência, nossas vinícolas, produção, culinária. Precisamos de investimento nas estradas e em hotelaria. Nossa cidade está em busca de boas parcerias. (Luciane Moura)
Investimentos em turismo II
Enquanto enxergarem somente Gramado como atrativo no Rio Grande do Sul será difícil, já que a cidade da Serra é o lugar do imaginário. Outro turismo é preciso. Olhem e invistam em outras cidades e regiões do Estado. (Zaida Prado)
Política
Todos os políticos pensam na próxima eleição e esquecem as causas sociais brasileiras. É só politicagem e eles não têm coragem, desejo ou expertise para defender o povo e a sociedade. Heurística e altruísmo são a força de um político eleito e em quem o povo confia. Todos os candidatos, de todas as esferas, devem, antes de se candidatarem, meditar sobre o presente e o futuro da nossa gente e sobre os caminhos da sociedade. (Jose Valdai de Souza, por e-mail)
Casa Museu Erico Verissimo
| TÂNIA MEINERZ/JC
TÂNIA MEINERZ/JC

Notícias relacionadas