Museu Erico Verissimo em Cruz Alta terá novos itens no acervo em 2026

A Casa Museu Erico Verissimo, em Cruz Alta, será reaberta em 2026 com novos itens no acervo e espaços restaurados. As obras de revitalização da casa onde nasceu o escritor estão em andamento desde setembro e integram o calendário de homenagens pelos 120 anos de nascimento de Erico Verissimo, comemorados em 17 de dezembro deste ano, e pelos 50 anos de sua morte, em 28 de novembro.

O prédio, tombado como patrimônio histórico municipal, passa por intervenções estruturais e de acessibilidade aprovadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae). O arquiteto Gabriel Elicker Seibel, da Secretaria Municipal de Planejamento, explica que as obras abrangem a restauração de telhados, esquadrias e revestimentos, além da adaptação de banheiros e instalação de rampas. “O projeto respeita as normas técnicas atuais, mas mantém a identidade original do imóvel. Cada etapa é executada com técnicas compatíveis às da época da construção, para garantir a autenticidade do patrimônio”, afirma.

Construída entre o final do século XIX e o início do XX, a casa passou por ampliações e ganhou fachada eclética, marcada pela mistura de estilos. O uso de argamassas à base de cal e barro, sem cimento, exige métodos manuais e acompanhamento técnico contínuo. “São processos praticamente extintos, o que torna a obra desafiadora. Além disso, surgem demandas novas durante a execução, devido à idade do prédio”, explica Seibel. O prazo de conclusão é setembro de 2026, e as intervenções seguem dentro do cronograma previsto.

Durante o período de obras, o acervo do museu — composto por documentos, fotografias e objetos pessoais de Erico — está temporariamente abrigado em outro imóvel histórico da cidade, construído em 1914 pelo arquiteto alemão Theodor Wiederspahn para abrigar o então intendente do município, Firmino de Paula Filho.

Palácio da Intendência. A casa que abriga temporariamente o acervo do museu Erico Verissimo foi construída no ano de 1914 pelo arquiteto alemão Theodor Wiederspahn. Foi residência do intendente do município, Firmino de Paula Filho. TÂNIA MEINERZ/JC

Segundo a secretária municipal de Cultura, Shana Reis, a reabertura trará novidades. “Estamos em contato com a família do escritor e com o Memorial Erico Verissimo, em Porto Alegre, para ampliar o acervo. Novos itens e fotografias deverão integrar a exposição permanente após a conclusão da restauração”, adianta. Entre eles, está um conjunto de imagens produzidas pelo fotógrafo Leonid Streliaev, que acompanhou o escritor durante os anos 1970. "A gente conseguiu, então, refazê-las, ele nos forneceu (os negativos), e fizemos um pré-lançamento de algumas fotos durante a Fenatrigo e agora, na Feira do Livro, faremos então a exposição das 42 fotos", contou a secretária.

Neste ano, o evento tem como patrona Fernanda Verissimo, neta do autor. “As celebrações pelos 120 anos de Erico têm mobilizado toda a cidade. Além das homenagens na feira, eventos como a Coxilha Nativista e a Semana Farroupilha incorporaram referências à sua obra”, afirma Shana.

A secretária também destaca que a revitalização do museu é mais do que uma obra física: é parte de um esforço para reaproximar a comunidade do legado do escritor. “Queremos que o espaço seja um ponto de encontro entre literatura, história e identidade local. O museu é também um lugar de aprendizado, com potencial para ser usado em atividades escolares e culturais”, explica. O propósito é de que o museu volte a receber visitantes e atividades regulares de mediação cultural, incluindo oficinas, visitas guiadas e ações educativas. A Secretaria de Cultura também pretende estabelecer parcerias para circulação de mostras temporárias relacionadas à literatura e à história regional. “A ideia é que o museu esteja em constante diálogo com o público, com exposições que mudem ao longo do ano”, acrescenta Shana.

O conjunto de obras e ações culturais integra o plano municipal de valorização do patrimônio histórico e busca fortalecer o turismo cultural em Cruz Alta. Segundo a Prefeitura, os investimentos somam recursos próprios e verbas destinadas à preservação de bens tombados. Segundo as informações do site da prefeitura no anúncio da restauração, em 2024, o custo total da obra é de R$ 255.573,21, resultantes de uma emenda parlamentar, e conta com uma contrapartida do município de R$ 16.716,62.

“Esse é o primeiro grande restauro da Casa Museu Erico Verissimo em décadas. Ele assegura a preservação do prédio e reforça o vínculo da cidade com sua história literária”, afirma o arquiteto Gabriel Seibel.

O encerramento das comemorações pelos 120 anos de nascimento do autor ocorrerá em dezembro, com uma programação especial organizada pela Secretaria de Cultura. A agenda prevê apresentações culturais e o lançamento de novos materiais educativos sobre a vida e a obra de Erico.