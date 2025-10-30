Praças de pedágio

O governo do Estado prevê investimentos de R$ 12 bilhões em estradas com o leilão de concessão de dois grupos de rodovias no próximo ano (Jornal do Comércio, 29/10/2025) . Calculo que serão R$ 70,00 para ir de Caxias do Sul até Erechim, três pedágios entre Caxias e Lajeado e três praças entre Caxias e Gramado. O trajeto até São Francisco de Paula terá seis praças. Locais atingidos pela enchente de 2024 serão muito afetados, como Lajeado, Arroio do Meio, Muçum, Encantado e Roca Sales. É insensibilidade do governo estadual. (Adriano Dallegrave)

Novo Bourbon

Foi inaugurado na quinta-feira o Bourbon Carlos Gomes (JC, 29/10/2025) . A inauguração do Bourbon Carlos Gomes representa mais empregos e mais entretenimento. É uma ótima notícia para Porto Alegre. (Erick Almeida Newlands)

Novo Bourbon II

A rede Bourbon tem, com certeza, o melhor mercado do Brasil, quiçá do mundo. Treinamento, educação sem comparação. (Jose Luiz Lucas Garcia)

Novo Bourbon III

Enquanto abrem unidades do Grupo Zaffari em áreas nobres, os moradores do Menino Deus se apertam no supermercado da avenida Getúlio Vargas. É uma lástima. (Vera Regina Ferraz)

Orla de Ipanema

