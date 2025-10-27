Obras de recuperação da orla de Ipanema devem ser concluídas até o Natal

As obras de recuperação da orla de Ipanema começaram em outubro do ano passado e atrasaram por diversas causas. A expectativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) é que a reforma dos 2 km do calçadão seja entregue até o Natal. Dentre os motivos para as subsequentes mudanças de prazo estão as cheias de junho e os problemas com as construtoras contratadas, por conta de uma crise na mão de obra no setor, conforme o diretor de áreas verdes da pasta, Alex Souza.

Segundo ele, 86% do processo está concluído. Está sendo feita uma proteção em concreto com 45 centímetros acima do calçadão e uma barreira de pedras para conter o avanço do Guaíba nas cheias. A obra ainda inclui ciclofaixa, cancha de bocha, churrasqueiras e quiosques. A extensão vai da rua Déa Coufal até a rua dos Tabajaras. O investimento é de R$ 10 milhões e foi firmado com a empresa Multiplan através do Termo de Conversão em Área Pública (TCAP) como contrapartida pela construção do Golden Lake, loteamento na avenida Diário de Notícias.

Pedras foram postas junto à mureta para impedir avanço do Guaíba nas cheias EVANDRO OLIVEIRA/JC

Souza completa que o espaço tinha uma contenção de pedra assentada com argamassa, que acabava se perdendo a cada inundação, o que está sendo corrigido. E frisa que a reforma não faz parte do sistema de proteção da cidade, tratado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que contratou uma consultoria e está indicando novas soluções para as áreas hoje desprotegidas no município. "Mas essa nossa contenção é um muro que vira um banco contemplativo e acaba fazendo papel de quebra onda, amortecendo o impacto da água sobre a própria estrutura do calçadão", explica.

Existe um clamor entre comerciantes e moradores para que a revitalização seja completa o quanto antes. Ainda sem o movimento que tinha antes das enchentes, o calçadão pode voltar ao fluxo antigo no ano que vem, quando os negócios buscam recuperar o atraso causado pela tragédia.

A proprietária do salão de beleza IB Dullius, localizado na primeira quadra da avenida Guaíba, Ivani Zorzo, relata que a circulação está em 70% do que foi, e que 2025 seria o ano da retomada econômica, o que não aconteceu por conta da reforma. Porém, também fala que, do jeito que estava, não podia ficar e lamenta a perda de clientes que saíram após a cheia e não voltaram mais. Mas espera que as festas de final de ano sejam o ponto de virada.

"Inicialmente, até por curiosidade das pessoas para verem o estado que ficou e depois dependendo do que vamos conseguir movimentar de comércio na região, acho que o pessoal tende a voltar", projeta Ivani. "Meu sentimento é que meu ponto não vai mais ser afetado por conta dessa mureta que foi colocada. Agora, mais para o lado do Guarujá, acho que vai seguir sendo afetado". Vale ressaltar que a área do Guarujá não foi abrangida e, questionado, Souza afirma que esta não é uma prioridade por conta do orçamento apertado.

Expectativa é que pendências sejam resolvidas e turismo volte a potencializar o comércio no local EVANDRO OLIVEIRA/JC

Ivani completa que a insatisfação com o atraso é geral entre moradores e comerciantes. É o que também afirma o eletrotécnico aposentado e residente da região José Carlos Impérico, descontente com o resultado final de um calçadão mais estreito, em sua percepção.

"Claro que melhorou a aparência, mas poderia ter sido mais projetado. Se passa uma família com quatro pessoas e um cachorro tem que fazer uma fila em determinados pontos. Então, antes era calçadão e agora é o estreitamento de Ipanema", comenta.

Ele também entende que atrasos em obras são corriqueiros e que o turismo foi mais afetado do que a rotina dos moradores. Entretanto, não se sente seguro em caso de uma nova cheia do Guaíba. Como os muros não são contínuos, a água passaria a entrar pelas laterais, como é o caso na Déa Coufal, e atingiria o calçadão da mesma maneira, acredita Impérico. "Não foi feito assoreamento do rio. Está lotado. Meu filho foi ajudar na enchente e o jet ski dele enterrou duas ou três vezes", relembra.