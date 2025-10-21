Polo naval de Rio Grande

Mudanças na CNH

Mudanças na CNH II

A causa dos acidentes, na maioria das vezes, é imprudência. A autoescola ensina, mas depois que os condutores pegam a habilitação, fazem o que querem. Além disso, as punições aos motoristas infratores são brandas. (Regis Heldt)

Gasolina

Gasolina II

A redução no preço da gasolina anunciada na segunda-feira nunca chegará às bombas dos postos de combustíveis para o cliente. (Bruno Beutler)

Gasolina III

Desde o final de 2022, o preço da gasolina já caiu 22%, considerando a inflação. Se não fosse a privatização da BR Distribuidora, estaríamos vendo a redução dos preços nas bombas chegando ao consumidor final. (Gabriel Brandão)

Gasolina IV

Os preços da gasolina aumentaram bastante há 10 dias sem ocorrer um reajuste da Petrobras. Agora com a diminuição dos preços, ficará tudo na mesma. (Emerson Ostrowski)