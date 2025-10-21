Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 21 de Outubro de 2025 às 18:53

Polo naval de Rio Grande

A retomada do polo naval em Rio Grande, que tem projeção de gerar mais de mil empregos diretos para a construção de quatro navios, inicialmente prevista para 2025, deve ocorrer apenas no próximo ano (Jornal do Comércio, 21/10/2025). O extremo sul do Rio Grande do Sul está abandonado. Não há previsão para os estaleiros de Rio Grande e de São José do Norte. A BR-101 está sucateada, e a população é refém das empresas que fazem a ligação entre São José do Norte e Rio Grande. (Lucas Fagundes)
Mudanças na CNH
Mudanças na CNH II
A causa dos acidentes, na maioria das vezes, é imprudência. A autoescola ensina, mas depois que os condutores pegam a habilitação, fazem o que querem. Além disso, as punições aos motoristas infratores são brandas. (Regis Heldt)
Gasolina
A Petrobras reduziu nesta segunda-feira (20), o preço da gasolina em 4,9%, passando a custar, em média, R$ 2,71 o litro, uma redução de R$ 0,14 o litro (JC, 21/10/2025). Qual o motivo para a gasolina continuar tão alta se o barril do petróleo está abaixo dos US$ 60,00 e contém uma mistura de 30% de etanol? A gasolina está custando mais de R$ 6,00. (Vagner Anziliero)
Gasolina II
A redução no preço da gasolina anunciada na segunda-feira nunca chegará às bombas dos postos de combustíveis para o cliente. (Bruno Beutler)
Gasolina III
Desde o final de 2022, o preço da gasolina já caiu 22%, considerando a inflação. Se não fosse a privatização da BR Distribuidora, estaríamos vendo a redução dos preços nas bombas chegando ao consumidor final. (Gabriel Brandão)
Gasolina IV
Os preços da gasolina aumentaram bastante há 10 dias sem ocorrer um reajuste da Petrobras. Agora com a diminuição dos preços, ficará tudo na mesma. (Emerson Ostrowski)  

