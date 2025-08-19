O prefeito Sebastião Melo sancionou a lei que cria a Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre (Jornal do Comércio, 15/8/2025). Quem será responsável pela capacitação dessa guarda civil que pode portar armamentos de alto calibre e realizar abordagens que até então eram atribuições da Brigada Militar? Caberá ao Ministério Público fazer o controle externo. Espero que cumpra o seu papel estritamente no que dispõe o art.144 da Constituição Federal e o art.244 do Código de Processo Penal, já que o STF pacificou o entendimento de que as guardas municipais são órgãos de segurança pública. Sem técnica, hierarquia e preparo o que há é insegurança pública. (Anelise Haertel Grehs)

Guarda Civil II

A Guarda Civil já possui seu corpo docente e escola de formação. O porte de armas também não é novidade, como consta na lei federal (Lei 13.022/2014) que disciplina as Guardas Municipais de todos os municípios. (Rodrigo Camargo)

Usina do Gasômetro

Ex-prefeitos e parlamentares denunciam o edital de concessão da Usina do Gasômetro ao Ministério Público Federal (15/8/2025). Entregar o patrimônio público reformado para a iniciativa privada e ainda pagar milhões para a manutenção do prédio não é parceria. Que parceria é essa em que a prefeitura reforma o prédio e ainda repassa dinheiro para a iniciativa privada manter o espaço? A Usina é um símbolo de Porto Alegre, precisa ser pública e deve ser preservada. (Gustavo Bernardes)

Usina do Gasômetro II

A Usina do Gasômetro é uma referência cultural da cidade, um patrimônio público. Esse contrato de concessão será muito prejudicial à população e aos trabalhadores da cultura locais. O formato de gestão proposto acaba com a memória da Usina do Gasômetro enquanto Centro de Cultura Popular, sua grande característica. Um exemplo é o Auditório Araújo Vianna, onde os shows são frequentados apenas por quem tem dinheiro e as atrações têm muito nome, já que o espaço custa caro e os artistas locais não conseguem custear a produção. (Dinorah Araújo)

Usina do Gasômetro III

Temos que levar em conta o custo da manutenção com a Usina. A prefeitura não deve gastar com isso, mas sim com saúde, educação e segurança. O uso do Araújo Vianna só se justifica quando há uma apresentação capaz de atrair público suficiente para abrir as portas, caso contrário, utiliza-se um espaço menor. Haverá datas e espaço para o setor público no Gasômetro. O custo da manutenção ficará com o setor privado. Vamos deixar que haja uma competição entre os interessados e eles possam cuidar e oferecer atividades para a população. Não dá para impedir só por ideologia, temos que ver o lado prático da vida real. (Leonardo Valente)