Com o andamento das obras de demolição do Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, a luz solar está refletindo sobre os prédios ao lado (Jornal do Comércio, 02/08/2025). A prefeitura de Porto Alegre, juntamente com a comissão do Plano Diretor, quer liberar a construção de prédios de 130 metros de altura em um Centro gelado e sombrio. O Centro é muito mais lindo, acolhedor e alegre quando pega sol. Que a população e os usuários dessas áreas consigam impedir essa situação. (Adriana Garcia)