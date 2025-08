Prédios ao lado do Esqueletão começam a pegar sol agora que ele tem apenas quatro lajes

está sendo demolido no Centro Histórico de Porto Alegre estrutura fazia sombra às demais construções enquanto permaneceu abandonada. Os prédios vizinhos ao Esqueletão, que, começam a pegar sol depois de anos. A

Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), a demolição atingiu 80%. Já foram ao chão 20 das 24 lajes.

A conclusão do desmanche da Galeria XV de Novembro, como é seu nome técnico, está prevista para este ano. Os trabalhos começaram em 2024, mas houve embargo em razão das condições de grave e iminente risco oferecidas aos trabalhadores, o que atrasou a finalização.

Com área superior a 13 mil metros quadrados e 19 pavimentos, o início do prédio se deu na década de 1950 pela Sociedade Brasileira de Construção e nunca foi concluído. A prefeitura buscou ao longo do tempo solucionar o caso, com ações administrativas que envolveram fiscalização e interdições. A primeira delas foi em 1988. Na época, obteve interdição judicial parcial.

Finalmente, em 2023, a prefeitura de Porto Alegre anunciou que seria feita uma operação mista, combinando demolição convencional e implosão no prédio. O custo estimado era de R$ 3,9 milhões, com prazo de execução de 120 dias.