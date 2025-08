O pianista Alberto do Canto, autor do samba-canção Rua da Praia, entre outras composições, fez do cotidiano de Porto Alegre uma constante inspiração (Reportagem Cultural, 25/07/2025). Quantas saudades daquele tempo da Rua da Praia. Era bom andar no Centro, ver as pessoas passeando, ir na Livraria do Globo, Casa Victor, Casa Masson, Galeria Chaves e na loja King Discos, com as cabines para ouvir os LPs. Hoje, a Rua da Praia já não inspira mais. (Paulo Goldim)