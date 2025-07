Crédito para exportadores

O governo do Rio Grande do Sul anunciou uma linha de crédito de R$ 100 milhões para empresas exportadoras atingidas pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos (Jornal do Comércio, 28/07/2025). Os exportadores obtêm lucros com o dólar alto há alguns anos. É vantajoso para quem exporta quando o dólar está alto. Por isso, as pessoas, em geral, preferem o dólar baixo, para facilitar a importação, mas não têm a mesma influência que os grandes produtores. (Juliano Terterola)