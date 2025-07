EPTC começa demarcação de faixa exclusiva para motos em importante avenida de Porto Alegre

projeto experimental para implementação de faixa para a circulação de motociclistas começou a demarcação de motofaixa que passará por período de testes em um trecho, de aproximadamente 4 km na avenida Assis Brasil, entre as avenidas Joaquim Silveira e Bernardino Amorim, no bairro Sarandi, próximo à Fiergs, no sentido Porto Alegre - Cachoeirinha. Vale ressaltar que a motofaixa não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Porto Alegre receberá um. A Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) jáque passará por período de testes em um trecho, de aproximadamente, entre as avenidas Joaquim Silveira e Bernardino Amorim, no bairro Sarandi, próximo à Fiergs, no sentido Porto Alegre - Cachoeirinha. Vale ressaltar que a motofaixa não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Por enquanto, ainda não há prazo para que o projeto entre em funcionamento, tendo em vista que a prefeitura ainda aguarda autorização da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para colocar em funcionamento o que será a primeira motofaixa da cidade. A partir do momento em que houver essa liberação, a EPTC irá instalar diversas placas no local, pintar o asfalto de azul para melhorar a sinalização da faixa e disponibilizar diversos agentes para que haja uma orientação educativa no local. O objetivo é melhorar a circulação e reduzir o índice de sinistros de trânsito com motociclistas no trecho.

Em 2024, foram registradas 42 mortes no trânsito com envolvimento de motos, de um total de 84 vidas perdidas em vias públicas no ano. Foram registradas 4.868 ocorrências com motocicletas, sendo 3.719 feridos, 1.107 com apenas danos materiais e 42 registros com óbitos.

O projeto tem por característica ser uma faixa preferencial, mas não obrigatória para motociclistas. Desta forma, os motociclistas podem usar a motofaixa quando o tráfego estiver congestionado e os demais veículos poderão passar sobre ela para mudar de faixa de trânsito. A velocidade permitida no trecho sinalizado será de 60 quilômetros por hora, a mesma da via em que ela será implantada.