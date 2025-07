Após sucessivos atrasos, a reforma no Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre, entra na reta final. A previsão é que os trabalhos estejam concluídos no último trimestre deste ano (Jornal do Comércio, 17/07/2025). A obra no Viaduto Otávio Rocha está demorada, mas que bom que está sendo realizada. E que mágico será ver o viaduto brilhando novamente e sendo um portal de energia boa para o Centro Histórico de Porto Alegre. (João Maurício Hack Cardozo)