PIB do Rio Grande do Sul

O clima adverso faz o Rio Grande do Sul perder fatia no PIB nacional nos anos 2020 (Jornal do Comércio, 24/06/2025). As estiagens sempre foram um peso para nosso Estado. Com a mudança climática, elas aumentaram a frequência e vêm causando ainda mais danos. Paradoxalmente, nosso Estado recebe muita chuva ao longo do ano e tem enormes bacias hidrográficas banhando todo seu território. É hora de investirmos pesadamente em irrigação. (José Honorato Santos de Moraes)