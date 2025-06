A Rodoviária de Porto Alegre opera com cerca de 320 horários por dia (Jornal do Comércio, 06/06/2025). Reforma? Essas são ações de manutenção que já deveriam ter sido feitas. Esse terminal é um horror, parece um portal para os anos 1980. Não chega aos pés do de algumas outras capitais. No inverno congelante ou no verão escaldante, as pessoas ficam expostas a temperaturas extremas. Oferta de alimentação pobre. Precisava de uma renovação total ou de uma rodoviária nova. Mas o governo de plantão não tem competência nem para fazer uma nova concessão. (Glauber Gonçalves)