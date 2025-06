China promoverá desenvolvimento saudável da indústria automotiva, diz Ministério do Comércio

A China trabalhará para remover gargalos e obstáculos que restringem a circulação e o consumo de automóveis e promover o desenvolvimento saudável do setor automotivo, disse He Yongqian, porta-voz do Ministério do Comércio, nesta quinta-feira (5). As informações são da agência Xinhua.

A indústria automotiva é estratégica e pilar da economia nacional chinesa e desempenha um papel fundamental na manutenção do crescimento estável e na expansão do consumo, disse He em uma coletiva de imprensa regular.

Nos últimos anos, a pasta tem implementado um programa de troca de carros e testado reformas na circulação e consumo de automóveis para desbloquear o potencial de mercado e promover novos pontos de crescimento, acrescentou a porta-voz.

A pasta organizou recentemente um simpósio com associações industriais, instituições de pesquisa e empresas relacionadas para coletar opiniões e explorar novas medidas para melhorar a circulação e o consumo de automóveis, disse Yongqian.

No futuro, a pasta colaborará com os departamentos relevantes para fortalecer a pesquisa de mercado e a orientação de políticas, garantindo um melhor alinhamento com as demandas diversificadas e personalizadas dos consumidores.

Para lidar com a concorrência no setor, o ministério também aprimorará a supervisão da conformidade e os esforços de retificação do mercado para manter uma ordem de mercado justa e competitiva, enfatizou.