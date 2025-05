China promoverá construção da comunidade China-ALC de futuro compartilhado

A China está disposta a trabalhar em conjunto com os departamentos de defesa e as forças armadas dos países da América Latina e do Caribe (ALC) para promover a construção da comunidade China-ALC com um futuro compartilhado de forma constante e pragmática, disse na quinta-feira Zhang Xiaogang, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional. As informações são da agência Xinhua.

Zhang fez as observações em uma entrevista coletiva em resposta a uma pergunta sobre a cooperação militar entre a China e a ALC. O presidente chinês, Xi Jinping, participou da cerimônia de abertura da quarta reunião ministerial do Fórum China-Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) neste mês e proferiu o discurso principal, no qual resumiu sistematicamente as experiências bem-sucedidas do desenvolvimento das relações bilaterais e apontou a direção para a construção da comunidade com um futuro compartilhado.

Segundo o porta-voz, a cooperação China-ALC promoveu fortemente o desenvolvimento econômico e a melhoria da subsistência do povo da América Latina e do Caribe, trazendo benefícios tangíveis para a população regional.

Nos últimos anos, as forças armadas dos dois lados mantiveram intercâmbios de alto nível e organizaram uma série de fóruns relacionados à defesa, bem como seminários com oficiais de alta patente, alcançando uma cooperação frutífera e uma confiança mútua profunda, segundo o porta-voz.

"Estamos dispostos a trabalhar em conjunto com os departamentos de defesa e as forças armadas dos países da ALC para implementar a Iniciativa de Segurança Global e aprofundar a cooperação prática em áreas como comunicação de grupos, intercâmbio profissional e treinamento de pessoal, promovendo conjuntamente a construção da comunidade China-ALC com um futuro compartilhado de forma constante e pragmática", afirmou Zhang.