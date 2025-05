China lidera globalmente em capacidade instalada de energia hidrelétrica

A China ocupa o primeiro lugar no mundo tanto em quantidade de barragens quanto em capacidade hidrelétrica instalada. A informação foi divulgada durante o 28º Congresso da Comissão Internacional de Grandes Barragens, realizado na cidade de Chengdu, capital da Província de Sichuan, no sudoeste da China. As informações são da agência de notícias Xinhua.

Os participantes do congresso observaram que a China desenvolveu uma abordagem abrangente e sistematizada para mitigar os riscos climáticos por meio da infraestrutura hídrica, servindo como um modelo replicável para o mundo.

LEIA TAMBÉM: China inicia construção de novas unidades de energia nuclear em cidade portuária

De acordo com dados da Administração Nacional de Energia, a China construiu mais de 94 mil barragens até dezembro de 2024 - o maior número do mundo - e a capacidade instalada de energia hidrelétrica total no país atingiu 436 milhões de quilowatts, incluindo 377 milhões de quilowatts de energia hidrelétrica convencional.

A geração anual de energia hidrelétrica chega a 1,42 trilhão de quilowatts-hora, representando 57% da produção total de energia renovável da China, mostraram dados oficiais. A capacidade total de armazenamento dos reservatórios da China está se aproximando de 1 trilhão de metros cúbicos, incluindo uma capacidade de controle de enchentes de mais de 185,6 bilhões de metros cúbicos. Os reservatórios fornecem 270 bilhões de metros cúbicos de água anualmente, beneficiando o cultivo em 532 milhões de mu (cerca de 35,5 milhões de hectares) de terras agrícolas.