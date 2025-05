China inicia construção de novas unidades de energia nuclear em cidade portuária

Dois novos reatores nucleares começaram a ser construídos nesta sexta-feira (23) na cidade portuária de Fangchenggang, no Sul da China, marcando uma importante expansão da base estratégica de energia nuclear do país. As unidades utilizam o projeto chinês de terceira geração chamado Hualong One. As informações são da agência de notícias Xinhua.

As novas unidades (5 e 6) terão, cada uma, capacidade superior a 1,2 milhão de quilowatts e deverão gerar um total de 20 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano após a conclusão, de acordo com a operadora Guangxi Fangchenggang Nuclear Power Co.

Localizado na Região Autônoma da Etnia Zhuang de Guangxi, no Sul da China, o projeto de Fangchenggang prevê um total de seis reatores nucleares. As duas primeiras unidades entraram em operação em 2016, enquanto as unidades nº 3 e nº 4, ambas usando Hualong One, entraram em operação em 2023 e 2024, respectivamente.

Até o final de março deste ano, as quatro unidades operacionais de Fangchenggang haviam gerado mais de 160 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade, o que equivale a economizar mais de 48 milhões de toneladas de carvão padrão e reduzir as emissões de dióxido de carbono em cerca de 131 milhões de toneladas.

Yang Changli, presidente da China General Nuclear Power Corporation, proprietária do projeto Fangchenggang, disse que a cadeia industrial de Hualong One ajudou a viabilizar a produção doméstica de mais de 400 componentes importantes, envolvendo mais de 5.400 empresas, desde fornecedores de peças até serviços especializados.

Quando estiver totalmente concluída, a base de energia nuclear de Fangchenggang terá uma capacidade instalada total de 6,9 milhões de quilowatts e uma produção anual de eletricidade de 53 bilhões de quilowatts-hora.

Especialistas afirmam que a expansão contribuirá significativamente para a transição energética e o desenvolvimento econômico de alta qualidade de Guangxi. O desenvolvimento da energia nuclear na China sempre aderiu ao princípio de "segurança em primeiro lugar", e o país se tornou um dos poucos no mundo a possuir um sistema industrial de energia nuclear completo, disse Zhang Xing, funcionário da Administração Nacional de Energia (ANE).

Em 2024, a geração de energia nuclear da China atingiu 450,9 bilhões de quilowatts-hora, marcando um aumento anual de 3,7% e respondendo por 4,5% da produção total de eletricidade do país. Isso levou a uma redução de aproximadamente 140 milhões de toneladas de consumo de carvão padrão e cerca de 370 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono, segundo dados da ANE.