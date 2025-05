Banco Central da China aprimorará serviços financeiros para estimular o consumo

O Banco central da China implementará uma série de medidas para melhorar os serviços financeiros com o objetivo de estimular os gastos dos consumidores, de acordo com um relatório divulgado nesta sexta-feira (9) pelo Banco Popular da China (PBOC, sigla em inglês). As informações são da agência de notícias Xinhua.

Segundo o relatório de política monetária do primeiro trimestre de 2025 do PBOC, o Banco Central vai melhor implementar a política monetária moderadamente frouxa, além de explorar a aplicação de ferramentas de política estrutural. Essas ferramentas serão usadas para orientar as instituições financeiras a apoiar melhor o consumo em setores importantes, como turismo, catering, entretenimento e educação.

LEIA TAMBÉM: Xi Jinping participa das celebrações do Dia da Vitória na Rússia

O Banco introduzirá um pacote abrangente de políticas financeiras para estimular o consumo, com ênfase no apoio ao lado da oferta, disse o relatório. As instituições financeiras serão incentivadas a otimizar os produtos e serviços de crédito para os principais cenários de consumo, as principais estratégias e os grupos prioritários, e o banco central apoiará as empresas de financiamento de automóveis e ao consumidor na emissão de títulos financeiros, observou.

Além disso, o Banco Central pretende construir um ecossistema de pagamento eficiente e conveniente, aprimorando a conveniência de pagamento para estrangeiros que visitam a China.