Xi Jinping participa das celebrações do Dia da Vitória na Rússia

O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta sexta-feira (9) das comemorações do 80º aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica da União Soviética. Líderes de mais de 20 países e organizações internacionais foram convidados para os eventos. Xi foi recebido pelo presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin. Em seguida, os líderes caminharam juntos até a Praça Vermelha e se sentaram no estande de revisão principal. As informações são da agência de notícias Xinhua.

Às 10h, horário local, quando as badaladas do relógio do Kremlin soaram, as comemorações começaram. Enquanto a banda militar tocava a Guerra Sagrada, os guardas de honra entraram em cena. Em um discurso no evento, Putin disse que a União Soviética defendeu a paz e a liberdade para toda a humanidade ao custo de dezenas de milhões de vidas. "Nós nos lembraremos para sempre do momento da vitória, levaremos adiante o legado de nossos antepassados, permaneceremos unidos e sempre defenderemos a glória sagrada", disse.

Putin observou que o povo chinês lutou bravamente na Segunda Guerra Mundial e elogiou muito sua contribuição para forjar um futuro compartilhado para a humanidade. "Nós nos lembramos da história da Segunda Guerra Mundial e tiramos lições dela", recordou. "A vitória é sagrada, a história não deve ser distorcida e os vencedores não devem ser difamados. A história e a justiça estão sempre do nosso lado".

Após o discurso de Putin, o grande desfile militar começou quando a banda militar tocou o hino nacional russo e as salvas de tiros ecoaram pela Praça Vermelha. Marchando em uníssono, as formações passaram pela praça uma após a outra.

Na parte "histórica" do desfile, os membros do serviço militar russo, vestidos com uniformes da época da Grande Guerra Patriótica da União Soviética, carregavam orgulhosamente as bandeiras militares e as armas daquela época, evocando lembranças dos anos de resistência contra o fascismo.

Na parte "moderna", formações de vários ramos militares e unidades de armamento moderno da Rússia passaram pelo estande de revisão. As formações de voo das Forças Aeroespaciais Russas rugiram por cima, sobrevoando os céus da Praça Vermelha.

As formações das forças armadas de mais de dez países, incluindo a China, também foram convidadas a participar do desfile. Após as comemorações, Xi, juntamente com outros líderes, caminhou da Praça Vermelha até o Jardim de Alexandre, onde depositaram flores no Túmulo do Soldado Desconhecido e observaram um momento de silêncio.