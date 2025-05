China denuncia 'tarifas recíprocas' dos EUA em reunião da OMC

A China refutou as acusações de "excesso de capacidade" feitas pelos Estados Unidos e alguns outros países em uma reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) e condenou as "tarifas recíprocas" e as políticas discriminatórias de subsídios dos EUA por minar seriamente as regras da OMC. As informações são da agência de notícias Xinhua.

Em reunião na terça-feira do Comitê de Subsídios e Medidas Compensatórias, a delegação chinesa apontou que não existe um padrão ou metodologia universalmente reconhecidos para definir o excesso de capacidade.

A delegação destacou que a produção de um membro da OMC pode não apenas atender às suas próprias necessidades, mas também permitir que ele participe do comércio global e da concorrência de mercado com base em suas vantagens comparativas.

Por exemplo, os Estados Unidos exportam grandes quantidades de chips semicondutores, aviões e soja, enquanto a Alemanha e o Japão são grandes exportadores de automóveis. A narrativa de "excesso de capacidade" promovida pelos EUA e alguns outros membros vai contra a lógica da globalização econômica, revelando preocupações com a concorrência e a participação de mercado. "Excesso de capacidade" é uma desculpa ruim para justificar medidas unilaterais e protecionistas, disse a delegação chinesa.

A delegação enfatizou que o desenvolvimento industrial e as vantagens competitivas da China não são o resultado de subsídios, mas sim de inovação tecnológica contínua e desenvolvimento coordenado. O grupo afirmou ainda que a China atribui grande importância ao cumprimento da política comercial. Ao alinhar consistentemente suas políticas comerciais, incluindo políticas de subsídios, com as regras da OMC e os requisitos de transparência, a China está firmemente comprometida com o sistema de comércio multilateral.

Os chineses apontaram que as "tarifas recíprocas" dos EUA interrompem o comércio global e prejudicam os interesses dos membros em desenvolvimento, acrescentando que a China estabiliza o comércio global e está firmemente do lado de outros membros em desenvolvimento.

Além disso, a China criticou severamente a Lei de CHIPS e Ciência dos EUA e suas "tarifas recíprocas" por distorcer o mercado global e violar as regras da OMC. A delegação disse que as práticas dos EUA não apenas se desviam das leis objetivas da economia de mercado, mas também perturbam seriamente a ordem do comércio e do investimento internacionais.

O lado chinês também pediu aos membros da OMC que intensifiquem a cooperação, se oponham à intimidação unilateral dos EUA e protejam conjuntamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras.