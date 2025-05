China avalia mensagens dos EUA no aguardo para rever as negociações tarifárias

O Ministério do Comércio da China informou nesta sexta-feira (2) que o país está avaliando a situação, já que os Estados Unidos recentemente entraram em contato por meio de canais relevantes, por diversas vezes, expressando o desejo de se envolver em negociações com a China sobre questões tarifárias. As informações são da agência de notícias Xinhua.

“A posição da China tem sido consistente - se forçada a lutar, a China lutará até o fim e, para as negociações, a porta está aberta”, disse um porta-voz do Ministério do Comércio em um comunicado.

As guerras tarifárias e comerciais foram iniciadas unilateralmente pelos Estados Unidos e, se quiserem negociar, devem demonstrar sinceridade fazendo preparativos e tomando ações concretas, como corrigir suas práticas errôneas e suspender as tarifas unilaterais, diz o comunicado.

Observando que a China notou que o lado norte-americano fala constantemente sobre ajustes em suas medidas tarifárias, o porta-voz disse que "em qualquer diálogo ou conversa potenciais, se os Estados Unidos não retificarem suas medidas tarifárias unilaterais errôneas, isso demonstraria uma completa falta de sinceridade e minaria ainda mais a confiança mútua".

“Dizer uma coisa enquanto faz outra, ou mesmo tentar usar as negociações como cobertura para coerção e chantagem, não funcionará com a China”, enfatizou o porta-voz.