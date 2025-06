Dragagem de canais

Entre os principais investimentos de recursos do Fundo Pacto pelo Rio Grande (Funrigs), inclusive com a antecipação dos recursos ainda no final do ano passado, a recuperação de hidrovias gaúchas, com obras de dragagem, tem perspectiva de desembolso de R$ 60 milhões até o final deste ano, do total de R$ 731,4 milhões do fundo (JC, 05/06/2025). Para passar barcos pode dragar, para salvar as casas de milhares de pessoas na bacia do Rio Caí, aí precisa 1.000 estudos. Até lá, milhares perderemos o pouco que nos sobrou. Dragagem do Rio Caí já, por favor! (Sérgio Luis Schons)