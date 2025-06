(Ana Petters) Um complexo avaliado em R$ 1 bilhão que será erguido em Gramado, na Serra Gaúcha , recebeu Licença Prévia e de Instalação Unificadas (LPI) da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). É o futuro Club Med, que prevê teleférico com pista de esqui (Jornal do Comércio, 26/05/2025). Parabéns, aos empresários, por valorizar Gramado, quem está dando opinião negativa não sabe nada sobre a área e nem a cidade. Vai ser sucesso. Gramado merece.

Teleférico em Gramado II

Turismo é uma indústria de alto valor agregado. Grande gerador de emprego. (Caco Johannpeter)

Isenção IR

(Beto Lass) O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil deve gerar perda de R$ 4,5 bilhões por ano aos governos regionais (JC, 27/05/2025). Essa "perda" volta com o giro da economia com esse valor na mão da população.

Trensurb

Trensurb II

Nada mudou, não fizeram nada depois da enchente. Absurdo! (Cristiane Giacomini)

JC 92 anos

Parabenizo o Jornal do Comércio pelos seus 92 anos de jornalismo sério e comprometido com o desenvolvimento do nosso Estado. Em tempos de tantas incertezas, manter viva a tradição de informar com responsabilidade é um serviço essencial à democracia e à boa política. (Cris Lohmann, Presidente MDB Mulher RS)

Parabenizamos a direção e a equipe do Jornal do Comércio pelos 92 anos de atuação deste grande veículo de comunicação. Sucesso e que continuem registrando a história do Rio Grande do Sul com a qualidade e a credibilidade de sempre. (Reitoria Feevale)

Desde o século passado sou leitor e assinante do Jornal do Comércio. Parabéns pelos 92 anos! Espero viver até o centenário deste jornal de grande credibilidade. (Edgar Granata)