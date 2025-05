Complexo com teleférico e pista de esqui em Gramado recebe licença ambiental para obras

Um complexo avaliado em R$ 1 bilhão que será erguido em Gramado, na Serra Gaúcha, recebeu Licença Prévia e de Instalação Unificadas (LPI) da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), segundo nota do governo gaúcho neste sábado (24).

O governador Eduardo Leite participou da entrega do documento que libera o começo das obras.

A licença dá conta do complexo que será na Estrada do Caracol, Mato Queimado, na cidade, um dos maiores polos turísticos do Brasil.

O projeto será erguido em área de mais de 128 mil metros quadrados. O complexo terá resort, residências, estrutura esportiva, piscinas, playground, praça, restaurante estufa, heliponto, edifício-garagem, centro de eventos, estação de tratamento de esgoto e alojamento de colaboradores.

Um teleférico com pista de esqui com altura mínima de nove metros sobre a Área de Preservação Permanente (APP) também está no escopo do projeto.



O CEO do futuro Club Med, Janyck Daudet, disse, em nota, que a intenção é atrair também turistas do exterior. A LPI tem validade até 2030.