Trensurb tem interrupção parcial devido a alagamentos

A Trensurb informou, por meio de nota, que em função das fortes chuvas que atingem o Estado na madrugada e manhã desta quinta-feira (29), em especial a Região Metropolitana de Porto Alegre, a operação do trem está parcialmente interrompida.

Há pontos de alagamento na área da bacia metroferroviária. Os trens estão operando apenas no trecho entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo.

A empresa afirma que estão sendo colocados ônibus para atendimento dos usuários, entre urbanos e metropolitanos, para atender a demanda decorrente das estações fechadas. Os veículos irão operar entre as estações Farrapos e Mercado Público, com paradas nas proximidades das duas estações.



A empresa afirma que equipes técnicas estão mobilizadas e atuando para realizar o esgotamento da água e garantir a retomada total do serviço, com prazo estimado para retorno de 1 hora.