Prédios mais altos no Centro de Porto Alegre

O Centro Histórico de Porto Alegre poderá ter novos prédios com até 130 metros de altura. A medida faz parte do Plano Diretor do Centro, que se tornou lei na virada do ano de 2021 para 2022. Entretanto, o decreto sobre a altura máxima das novas construções foi publicado somente no dia 9 de maio. (Coluna Pensar a Cidade, 14/05/2025). Prédios maiores do que o maior prédio do Centro, o Santa Cruz. Um absurdo ambiental e urbanístico isso. (Luis Filipe Bueno)