Aeromóvel do Salgado Filho só retorna em 2026

só vai ser reativado em 2026 O aeromóvel que faz a ligação entre o terminal de passageiros do Aeroporto Salgado Filho e a estação da Trensurb, o único que circulava comercialmente no Brasil e de tecnologia gaúcha,. O transporte está parado desde começo de maio de 2024, devido aos impactos da enchente histórica (Jornal do Comércio, edição de 18/02/2025). Uma parafernália difícil de consertar. Para não ter motor no próprio vagão tem que ter duas salas cheias de equipamentos eletromecânicos no solo. Se fosse motor embarcado, nunca teria sido atingido pela enchente. (Antônio Augusto Goulart)

Gestão hídrica

é preciso ter no Estado uma estrutura operacional de gestão técnica O modelo de operação das autoridades regionais de água na Holanda que atuam no manejo do recurso ajudará o governo gaúcho a desenhar algo semelhante para o Rio Grande do Sul. Conforme o governador Eduardo Leite,sobre o tema, como a observada no país europeu (JC, 26/02/2025). Os comitês de bacia já existem, foram implementados nos anos 2000 pelo governo Olívio Dutra. A maioria está inoperante por falta de interesse e planejamento dos gestores. (Lena Annes)

Pistache

o dia 26 de fevereiro marca o Dia Mundial do Pistache Como forma de valorizar a produção e o consumo do pistache,. Nos últimos anos, o sabor passou a ser cada vez mais apreciado não apenas no Brasil, mas em diversos outros países. Para celebrar a data, o GeraçãoE preparou uma lista com 13 opções com pistache para experimentar em Porto Alegre (Caderno GeraçãoE, JC, 06/03/2025). A maior parte dos itens citados usa uma pasta de pistache pronta que tem mais óleo de coco, açúcar e estabilizantes do que pistache. A febre do pistache é um insulto à cultura gastronômica do povo brasileiro! (Marceli Riffel)

Transporte coletivo

Usuários da Linha Xará, ônibus que faz o trajeto Gravataí-Porto Alegre, reclamam que a mudança nos horários tem prejudicado suas rotinas de trabalho. No turno da manhã, foi suprimida a saída às 5h05min. A empresa de transporte urbano Sogil afirma que pretende rever a alteração (Site do JC, 27/02/2025). Quanto mais aumenta a população de Gravataí, mais diminui os ônibus. E o preço subiu! Alegam que os ônibus são executivos, mas vejo a maioria semidireto. (Roselei Delazari).

Correção

Caderno Empresas & Negócios No título da matéria sobre Indicações de Procedência, página 7 do, da edição de 10 de março, o nome correto é Altos de Pinto Bandeira e não Altos Montes de Pinto Bandeira, como divulgado.