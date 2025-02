Sogil sinaliza alterações nas tabelas de linha de ônibus metropolitana

Usuários da Linha Xará, ônibus que faz o trajeto entre Gravataí e Porto Alegre, reclamam que a mudança nos horários de partida tem prejudicado as suas rotinas de trabalho. No turno da manhã, principalmente, a supressão da saída às 5h05min causa uma demora maior no trajeto à chegada na Capital. A empresa de transporte urbano Sogil afirma que pretende rever a alteração.

Desde que se iniciou a nova tabela, a diarista Suzana Machado da Silva, 58 anos, passou a chegar atrasada para os compromissos profissionais e teme perder clientes: “Ninguém quer uma empregada que chegue às 8h30min para trabalhar”.

Por meio de nota, a Sogil informa que “as cheias de maio de 2024 mudaram o cenário de deslocamento das pessoas, a programação das linhas acompanhou esta realidade”. Por essa razão, a empresa afirma que “o sistema de transporte como um todo na região metropolitana foi readequado para atendimento equilibrado entre oferta e demanda”.

Para 2025, após o retorno da programação normal – que ocorreu no último dia 10 de fevereiro (de dezembro a fevereiro estavam em tabela horária de verão) – novos ajustes estão sendo feitos “de acordo com as demandas que são sinalizadas pelo canal oficial de atendimento ao cliente, o SAC SOGIL, assim como a partir da análise de ocupação das linhas e horários atuais”.

Ainda de acordo com o texto, em conversa com o gestor operacional sobre a sugestão de adequação da linha Xará Porto Alegre Ponte, horário 05h05min, para que atenda a clientes no bairro Padre Reus, o mesmo sinalizou que esta alteração pode ser testada. "Será feita a proposta à Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) e, caso autorizada, o ajuste inicia na próxima quarta-feira (5 de março)".

No entanto, a Diretoria de Transportes Metropolitanos da Metroplan – órgão responsável pela elaboração e coordenação de planos, programas e projetos do desenvolvimento regional e urbano do Estado do Rio Grande do Sul – afirma não ter recebido a demanda ainda.