Concessão do Dmae

Em viagem à Holanda para conhecer métodos utilizados no país para a contenção de cheias, o prefeito Sebastião Melo informou que a perspectiva é que a proposta de concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) seja enviada à Câmara de Vereadores de Porto Alegre neste primeiro semestre (Jornal do Comércio, edição de 24/02/2025). Foram até a Holanda para aprender sobre enchentes e casas de bombas. Foram aprender com um país que é totalmente a favor do serviço público, inclusive tem uma lei de 1997 governamental, que não permite concessão de serviço de água, por exemplo. (Ivan Zacher)