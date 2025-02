Rota Integração do Sul, que envolve segmentos das BRs-116/158/392/290 dentro do Rio Grande do Sul O certame de concessão da chamada, está previsto para dezembro. Os estudos do Ministério dos Transportes ainda estão em desenvolvimento, mas a expectativa é por um investimento de R$ 9,5 bilhões (Jornal do Comércio, edição de 17/02/2025). Pedágios precisam ter preço justo e, as vias, duplicação. (Vitor Hugo Costa Balsamo)

Ruas de Porto Alegre

Gosto do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pelo que já fez no seu primeiro governo. Mas, no momento, tem um particular, sem justificativa, que considero incompetência do departamento responsável pelas vias de circulação. Falo só das avenidas Benjamin Constant e parte baixa da Cristóvão Colombo: as inacabáveis inserções que estão sendo feitas na pavimentação em frente aos pontos de ônibus desde o ano passado. Um congestionamento que já existia simplesmente vai virar um caos após o Carnaval. A empreiteira abriu uns 15 buracos e o tempo passa, e ela, ao que me parece, ainda está abrindo novos buracos e o fechamento dos primeiros inexiste. Pobre cidade que não vai pra frente, não se livra das amarras. Falta agilidade, fluidez e, o principal, o cidadão não merece esta espera. (Eduardo Holztrattner, Porto Alegre).

Safra de figos

uma safra de 4 mil toneladas de figos no Rio Grande do Sul O calor intenso e a tecnologia aplicada, com a implantação de eficientes sistemas de irrigação, devem garantir(JC, 04/02/2025). Parabéns aos produtores e a todos trabalhadores envolvidos que, nestes calores extremos, estão na lida da árdua da colheita garantindo o nosso alimento. (Laura Dornelles)